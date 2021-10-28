Кабардино-Балкария и Белоруссия начнут в 2022 году сотрудничество по 14 направлениям

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) и Республика Беларусь начнут в 2022 году сотрудничество по 14 направлениям в экономике и социальной сфере. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства КБР.

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром информации Республики Беларусь Владимиром Перцовым, который находится в эти дни в Кабардино-Балкарии во главе белорусской делегации. Визит проходит в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между КБР и Республикой Беларусь в сентябре прошлого года на VII Форуме регионов Белоруссии и России.

"Стороны подписали План мероприятий по реализации соглашения между правительствами КБР и РБ на 2022-2023 годы. Документ включает 14 мероприятий, в том числе сотрудничество правительства КБР с Белорусским национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, торгово-промышленной палатой, взаимодействие с производителями сельскохозяйственной и промышленной техники, содействие промышленным предприятиям в установлении кооперационных связей, вопросы поставок предприятиям РБ семян, обмен опытом управления агропромышленным комплексом, развития сельскохозяйственного производства, аграрной науки и образования, развитие сотрудничества в сфере территориального планирования и градостроительства, поставок лифтового оборудования, а также взаимное продвижение туристского потенциала КБР и РБ", - говорится в сообщении.

В четверг Коков и Перцов, члены делегации возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь славы" в городе Чегеме, посетили новую школу, которая была открыта в сентябре 2021 года. Программа визита также включает ознакомление с достопримечательностями Приэльбрусья, изучение туристического потенциала КБР.

Из Кабардино-Балкарии в Белоруссию поставляются злаки, кондитерские изделия, крахмал, консервная и промышленная продукция (алмазный инструмент, кабели) и многое другое. В КБР из Белоруссии налажены поставки пластмассы и изделий из нее, ковров, текстиля, бумаги. Регулярно проводятся ярмарки белорусских товаров.