Глава ЕЦБ заявила, что рост цен на энергоресурсы может замедлить восстановление еврозоны

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Экономическая активность в зоне евро продолжает быстро восстанавливаться, но процесс замедляется ввиду ряда факторов, среди которых цены на энергоносители. Об этом заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Восстановление продолжает зависеть от хода пандемии и прогресса в вакцинации", - сказала она. "В краткосрочной перспективе перебои с поставками и растущие энергетические цены являются главными рисками для скорости восстановления и прогноза по инфляции", - отметила Лагард.

"Еврозона продолжает восстановление", - сказала она. Инфляция в сентябре, по ее словам, составила 3,4%, рост обусловлен ценами на энергорынке. Глава ЕЦБ выразила убеждение, что в следующем году инфляция начнет сокращаться и в среднесрочной перспективе удастся достичь показателя менее чем в 2%.