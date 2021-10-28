{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава ЕЦБ заявила, что рост цен на энергоресурсы может замедлить восстановление еврозоны

Кристин Лагард отметила, что восстановление продолжает зависеть от хода пандемии и прогресса в вакцинации

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Экономическая активность в зоне евро продолжает быстро восстанавливаться, но процесс замедляется ввиду ряда факторов, среди которых цены на энергоносители. Об этом заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Восстановление продолжает зависеть от хода пандемии и прогресса в вакцинации", - сказала она. "В краткосрочной перспективе перебои с поставками и растущие энергетические цены являются главными рисками для скорости восстановления и прогноза по инфляции", - отметила Лагард.

"Еврозона продолжает восстановление", - сказала она. Инфляция в сентябре, по ее словам, составила 3,4%, рост обусловлен ценами на энергорынке. Глава ЕЦБ выразила убеждение, что в следующем году инфляция начнет сокращаться и в среднесрочной перспективе удастся достичь показателя менее чем в 2%.

Теги
Лагард, Кристин
Молния
Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции в России до 7,6%
Читать полностью