Расходы на обновление Севастопольского морского завода оценили в 80 млрд рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Инвестиции в размере 10 млрд рублей необходимы, чтобы реконструировать Севастопольский морской завод и начать производить новую продукцию, но для полного обновления понадобится порядка 80 млрд, сообщил директор департамента экономического развития Севастополя Денис Профатилов в четверг в ходе заседания городского законодательного собрания.

"Чтобы запустить завод, реконструировать его и производить продукцию в новом качестве, а мы говорим и о композитных материалах, и о каком-то серийном производстве, то это суммы порядка 10 млрд рублей. Если мы хотим завод абсолютно новый, то здесь 80 млрд", - ответил Профатилов на вопрос депутатов о том, какой объем инвестиций необходим заводу.

Глава департамента уточнил, что пока завод является структурным подразделением Центра судостроения "Звездочка". Он не может получить полный объем инвестиций и быть интегрирован в структуру Объединенной судостроительной корпорации, управляющей подобными предприятиями в РФ, напрямую, пока не будет акционирован. По его словам, на процесс акционирования закладывается 18 месяцев, из них прошло уже 12.

Профатилов добавил, что в будущем планируется создание судоремонтного и судостроительного кластера. Его участниками должны стать Севморзавод, 13-й судоремонтный завод (сейчас находится в структуре Минобороны), предприятия "Ремкор", "Севреммаш", "Персей" и другие смежные организации.

"Ведется работа по формированию портфеля заказов судостроительных организаций города Севастополя. Безусловно, важнейшую роль в данном процессе играет наше взаимодействие с ОСК", - отметил он.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК и сейчас является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в том числе в рамках гособоронзаказа, построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран "ПК-400 Севастополь".