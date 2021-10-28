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Энергетический кризис в Европе
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Spiegel: Молдавия обратилась к Германии за помощью в сфере поставок газа

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Руководство Молдавии обратилось к властям Германии с просьбой помочь в ситуации газового кризиса. Об этом сообщило в четверг издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По его информации, президент Молдавии Майя Санду впервые попросила о поддержке своего коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера во время визита последнего в бывшую советскую республику в конце сентября. Впоследствии состоялся еще один разговор глав государств на тему газа. В МИД ФРГ отметили, что правительство Германии в действительности "на всех уровнях находится в контакте с Молдавией касательно кратко- и среднесрочных возможностей оказания поддержки" в вопросах поставок голубого топлива.

Теги
ГерманияМолдавияЭнергетический кризис в Европе
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