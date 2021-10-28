Платформа "Финуслуги" Мосбиржи запустила сервис потребительского кредитования

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Платформа "Финуслуги" Московской биржи предоставила сервис потребительского кредитования, говорится в сообщении торговой площадки. Теперь пользователь "Финуслуг" может в личном кабинете выбирать кредитные предложения разных банков без визита в офис организации.

"Новый сервис расширяет продуктовую линейку платформы "Финуслуги", где россияне могут выбирать выгодные предложения по вкладам, потребительским и ипотечным кредитам, автокредитам, автострахованию, открывать их в режиме 24/7", - отмечается в сообщении.

Сегодня на платформе "Финуслуги" доступны кредитные предложения СКБ-банка и банка "Центр-инвест". В дальнейшем число банков - партнеров будет расти.

Чтобы получить кредит через "Финуслуги", идентифицированным клиентам платформы необходимо подать заявку в личном кабинете, получить одобрение от банка и подписать договор. Всем остальным надо зарегистрироваться на платформе, привязать свой аккаунт на сайте Госуслуг и пройти идентификацию, для этого курьер "Финуслуг" приедет в удобное время и место.

Идентификацию достаточно пройти один раз, затем можно открывать счет в представленных на платформе банках в любое время. Сумма кредита будет бесплатно перечислена по указанным при оформлении реквизитам.

Московская биржа представила платформу личных финансов "Финуслуги" 15 октября 2020 г. На "Финуслугах" можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, а также приобретать полисы ОСАГО. В перспективе на платформе появятся облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний. В мае 2021 года Московская биржа объявила о приобретении электронной платформы по подбору страховых и банковских продуктов INGURU с аудиторией более 1 млн человек. С присоединением INGURU клиенты "Финуслуг" получат сервисы сравнения и приобретения различных финансовых продуктов - ОСАГО, Каско, ипотеки, кредитных карт, потребительских кредитов, автокредитов, вкладов, дебетовых карт, микрозаймов.