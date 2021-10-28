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Антона Лобанова назначили генеральным директором корпорации "ВНИИЭМ"

Его предшественник Леонид Макриденко назначен на должность заместителя генерального директора - генерального конструктора корпорации, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Должность генерального директора корпорации "ВНИИЭМ" займет Антон Лобанов, ранее возглавлявший Златоустовский машиностроительный завод ("Златмаш"). Об этом в четверг сообщается на сайте Роскосмоса.

"На новой должности Антон Лобанов займется развитием наиболее актуальных направлений деятельности корпорации и модернизацией производственных мощностей входящих в нее предприятий", - сообщили в Роскосмосе, отметив, что предыдущий гендиректор ВНИИЭМ Леонид Макриденко назначен на должность заместителя генерального директора - генерального конструктора корпорации "ВНИИЭМ".

Лобанов окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности "Финансы и кредит". После защиты диплома поступил на работу в Златоустовский завод металлоконструкций, где за два года прошел путь от экономиста до начальника бюджетного отдела.

В 2010 году получил приглашение работать в "Златмаше" заместителем начальника отдела по бюджетированию. В 2012-2013 годах реализовал ключевые проекты предприятия в качестве помощника гендиректора по развитию. В 2013 году переведен на должность главного экономиста. С 1 июня по 6 июля 2015 года исполнял обязанности первого заместителя гендиректора. С 1 января 2016 года назначен генеральным директором "Златмаша".

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