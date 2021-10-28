Власти Липецкой области выделили субсидию для трудоустраивающего инвалидов предприятия

ЛИПЕЦК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области предоставили субсидию в размере 1 млн рублей для предприятия "Электроаппарат", которое трудоустраивает лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Субсидия предоставлена для возмещения части затрат по реализации программ, направленных на создание, модернизацию и сохранение рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение безопасных и благоприятных условий труда", - сказал Артамонов. Он напомнил, что на производстве заняты свыше 300 человек, из которых более 52% - люди с ограниченными возможностями здоровья. "Повышение производительности труда - мощный резерв для ускорения экономического роста региона, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона - существенный фактор финансового благополучия липчан", - заметил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, предприятие выпускает низковольтную аппаратуру, сетевые помехоподавляющие фильтры, а также ящики из гофрокартона, папки для бумаг и скоросшиватели. "В текущем году предприятие приобрело новое оборудование, которое полностью отвечает современным требованиям безопасности труда и соответствует европейским нормам, здесь будут созданы дополнительные рабочие места операторов автоматических и полуавтоматических линий, также запланировано повышение оплаты труда", - рассказали в пресс-службе. Общий объем инвестиций предприятия в проект превысил 8 млн рублей.

Ранее Артамонов сообщал, что власти региона также будут выплачивать гранты предпринимателям за трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья. В частности, бизнесмены, которые берут на работу инвалидов, могут получить финансовую поддержку за счет средств, получаемых областью на эти цели из федерального бюджета. По словам главы региона, размер грантов может достигать 500 тыс. рублей.