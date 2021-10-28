Предприниматели Приангарья предложили разработать тарифы на электроэнергию для майнеров

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Иркутское региональное объединение работодателей "Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей" предложило службе по тарифам Иркутской области разработать и утвердить тарифы на электроэнергию для майнеров. Об этом говорится в постановлении ассоциации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Предложить службе по тарифам Иркутской области с привлечением Байкальской энергетической компании (основной поставщик электроэнергии в регионе - прим. ТАСС), представителей ассоциации <...> разработать и утвердить дифференцированные тарифы на электроэнергию для частных лиц, занятых производством криптовалюты, в зависимости от объема ее потребления", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в Иркутской области последние четыре года рост объемов потребления электроэнергии непропорционален росту числа потребителей. Наибольший рост потребления отмечается в сельских населенных пунктах и садоводствах, расположенных вблизи Иркутска. Одна из причин этого - нелегальное производство криптовалюты на этих территориях. Жители частных домов и дач стали устанавливать у себя приборы для майнинга и майнинговые фермы, которые работают круглосуточно. Резко выросшая нагрузка на электросети приводит к частым аварийным отключениям.

При этом майнеры платят за электроэнергию по тарифам, утвержденным для населения. "Это создает дополнительную нагрузку для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обремененных перекрестным субсидированием. По экспертным оценкам, они вынуждены компенсировать затраты на электроэнергию майнеров около 700 млн рублей в год", - говорится в документе.

Члены ассоциации считают, что затягивание принятия решения по поводу майнеров увеличит объемы перекрестного субсидирования, что будет сдерживать развитие энергетики и экономики в целом.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в октябре обратился в правительство РФ с предложением законодательно признать майнинг криптовалюты видом предпринимательской деятельности и ввести для нее повышенные тарифы на электроэнергию. В 2021 году в регионе среди населения наблюдается рост потребления электрической энергии на 159% по сравнению с 2020 годом из-за высокого энергопотребления подпольными майнинговыми фермами. Ситуацию ухудшает введенный в Китае запрет на майнинг, что привело к перебазированию большого количества оборудования в Иркутскую область, так как она географически близка к КНР.