Союз энергетики ФРГ приветствовал поручение Путина об увеличении закачки газа в хранилища

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Федеральная ассоциация энергетического и водного хозяйства ФРГ приветствовала решение президента России Владимира Путина об увеличении поставок газа в хранилища "Газпрома" в Европе.

"Хорошо, что они [хранилища "Газпрома"] теперь будут заполнены", - приводит в четверг агентство DPA выдержки из заявления организации. В ассоциации указали на то, что газохранилища компании в ФРГ сейчас в среднем заполнены на 21%, ниже в сравнении с другими хранилищами. "Закачка повышает безопасность, ведь не нужно будет во время холодов срочно покупать дополнительные объемы на спотовом рынке, которые в любом случае еще и дороже, чем газ из хранилищ", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что "Газпром" выполняет свои контрактные обязательства по отношению к участникам рынка в Германии.

В среду Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе. По мнению президента, "это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства ["Газпрома"], снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что "Газпром" выполнит это поручение.