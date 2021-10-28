Белгородские депутаты утвердили увеличение доходов бюджета на 23%

ТАСС, 28 октября. Депутаты Белгородской областной думы на заседании в четверг утвердили увеличение доходной части бюджета региона в 2021 году почти на 23% - до 154,4 млрд рублей. Профицит бюджета планируется на уровне свыше 20 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального парламента.

В августе 2021 года депутаты Белгородской областной думы утвердили изменения в бюджете региона на текущий год, запланировав доходы в размере 125,7 млрд рублей, расходы - 128,1 млрд рублей. Дефицит бюджета планировался на уровне 2,4 млрд рублей, или 1,9% к объему собственных доходов.

"Доходная часть [бюджета Белгородской области] вырастет на 28,8 млрд рублей, средства поступят за счет налога на прибыль от горно-металлургических предприятий. Его доходная часть с учетом изменений составит 154,4 млрд, расходная - 134,3 млрд рублей, доходы превысят расходы более чем на 20 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Дополнительные средства - 5 млрд рублей планируется направить на строительство и оснащение двух инфекционных центров для лечения пациентов с коронавирусом. Более 1 млрд рублей - на обеспечение бесперебойной работы коечного фонда. Также депутаты планируют провести мониторинг потребностей больниц, в том числе по вопросу приобретения лекарств.