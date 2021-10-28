Корпорация развития Крыма рассматривает две площадки под будущий горнолыжный курорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Крыма рассматривает две площадки на полуострове в качестве перспективных для создания горнолыжного курорта, сообщил в четверг журналистам директор корпорации Дмитрий Ворона.

Ранее в четверг Ворона сообщил, что власти Крыма ведут переговоры с потенциальным инвестором о начале создания в 2022 году первого горнолыжного курорта на полуострове.

"Ай-Петри [рассматривается в качестве площадки], но там проблемы с коммуникациями, мы сейчас смотрим, сможем мы их решить быстро или не сможем. И второй вариант - это размещение в районе Ангарского перевала. И, соответственно, возрождение еще советских курортов", - сказал Ворона.

Он отметил, что более подробная информация по поводу проекта будет предоставлена позже.

Власти Крыма в 2019 году заказали у экспертной организации исследование на пригодность для катания склонов гор Чатыр-Даг и Ай-Петри. Специалисты должны были изучить запасы источников воды в районе будущих трасс. Подобная оценка в регионе проводилась впервые за всю историю региона. Власти Ялты в 2020 году сообщили, что на горе Ай-Петри нет достаточного количества источников воды для генерации искусственного снега, что осложняет создание там горнолыжного курорта.

Крым бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году регион к началу октября принял более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.