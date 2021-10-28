Общий статус реализации строительства Амурского ГПЗ составляет более 80%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Общий статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода составляет более 80%, говорится в сообщении "Газпрома".
"Общий статус реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода - более 80%. В частности, ведутся пуско-наладочные работы на третьей технологической линии, на четвертой линии завершен монтаж крупногабаритного оборудования", - сказано в сообщении.
"Газпром" также построил 432 км участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения - почти 54% от общей протяженности участка (803,4 км).