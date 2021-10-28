МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Созданная месяц назад при участии "Яндекса" компания ClickHouse привлекла $250 млн в ходе второго раунда инвестиций. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

"Созданная месяц назад при участии "Яндекса" компания ClickHouse привлекла $250 млн в ходе второго раунда инвестиций. По его итогам, оценка компании достигла $2 млрд", - отмечается в сообщении. Компания направит привлеченные средства на развитие своего международного бизнеса. В ближайшее время ClickHouse планирует вдвое увеличить штат.

"Расширенная команда продолжит разработку открытой СУБД [система управления базами данных] ClickHouse и займется созданием коммерческих продуктов на ее основе. ClickHouse, Inc. намерена выпустить облачную версию СУБД и ряд решений для крупного бизнеса", - добавляется в сообщении.

Ключевыми инвесторами выступили фонды Coatue и Altimeter. Также в компанию вложились Index Ventures, Benchmark Capital, Lightspeed, Redpoint, Almaz, FirstMark, Lead Edge и сам "Яндекс".

"Яндекс" создал компанию ClickHouse, Inc. в сентябре 2021 года в партнерстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures. До этого разработка СУБД велась внутри "Яндекса". Распределенная СУБД ClickHouse позволяет обрабатывать огромные массивы данных в реальном времени.

Первый прототип ClickHouse появился в 2009 году. В 2016 году "Яндекс" открыл исходный код проекта, и с тех пор вклад в его развитие внесли более 770 разработчиков со всего мира. Систему используют Uber, Tesla, Spotify, Bloomberg, "ВКонтакте", Wildberries, Tencent, Alibaba, ByteDance и другие крупные компании.