Байден представил бюджетные предложения по социальным программам и климату на $1,75 трлн

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена представила в четверг пакет бюджетных инициатив, касающихся социальной сферы и противодействия изменению климата, на $1,75 трлн. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Как следует из документа, "Байден уверен, что данный базовый план может получить одобрение в обеих палата Конгресса США". Представители администрации отмечают, что предложения представлены по итогам консультаций с целым рядом законодателей из числа демократов.

В числе инициатив, о которых идет речь, выделение $555 млрд на различные меры, касающиеся борьбы с изменением климата, в том числе в качестве кредитов на развитие экологически чистой энергетики, инфраструктуры, производства.

В план включены программы, направленные на облегчение доступа для детей к дошкольному образованию, уход за пожилыми гражданами, расширение доступа к медицинскому страхованию. В числе предложений также введение минимального налога на прибыль на уровне не менее 15% в стране для корпораций, у которых она превышает $1 млрд.

Ранее Байден предлагал выделить на указанные нужды более $3 трлн. Однако администрации не удалось достичь договоренности с законодателями по многим из инициатив.