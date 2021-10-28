"Энел Россия" не намерена менять дивидендную политику

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) не намерена менять текущую дивидендную политику. Об этом в ходе телеконференции с инвесторами сообщила финансовый директор "Энел России" Юлия Матюшова.

"Наши планы после последнего Дня инвестора остаются неизменными", - отметила она.

Согласно стратегии "Энел России" на 2021-2023 годы, которая была представлена в феврале 2021 года, чистая прибыль компании в 2021 году составит 3 млрд рублей и будет расти примерно на 15% ежегодно - до 3,9 млрд рублей за 2023 год. При этом прирост показателя EBITDA в 2021-2023 годах составит около 29% в год - с 7,5 млрд до 12,4 млрд рублей соответственно.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственными филиалами компании являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Энел Россия" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), а также реализует еще два проекта в сфере ветроэнергетики: Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).