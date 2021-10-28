Шоурум Aurus в Санкт-Петербурге откроется в первой половине 2022 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Новый шоурум Aurus откроется в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2022 года, партнером бренда стал "Автоdom". Об этом сообщается в пресс-релизе Aurus.

Что нужно знать про автомобили Aurus

"28 октября 2021 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о сотрудничестве между Aurus и "Автоdom". Новое демонстрационное пространство первого в России автомобильного бренда класса люкс будет располагаться в кластере Автоdom Пулково на Пулковском шоссе <...> Открытие шоурума запланировано на первую половину 2022 года", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что стороны находятся на завершающей стадии согласования проекта отдельного здания для шоурума площадью более 650 кв. метров.

В шоуруме также будут представлены бронированные версии автомобилей.

"Aurus Автоdom Санкт-Петербург станет самой большой галереей бренда, включающей в себя несколько этажей выставочной площади модельной линейки Aurus, среди которой будут представлены также и защищенные версии автомобилей", - добавили в компании.

Планируется, что в будущем клиенты получат возможность обслуживать свои автомобили в шоуруме в Санкт-Петербурге.

"Aurus продолжает реализацию стратегии развития на внутреннем рынке, в рамках которой одним из важнейших городов присутствия в РФ является Санкт-Петербург. "Автоdom" стал ключевым партнером Aurus в Северной столице, мы уверены в долгосрочном плодотворном сотрудничестве", - заявил гендиректор Aurus Адиль Ширинов, слова которого передаются в пресс-релизе.

О проекте

Автомобили Aurus - это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Институт НАМИ разработал большинство технических решений для создания линейки автомобилей Aurus. Отправной точкой начала проекта стала потребность в лимузине отечественного производства для главы государства. Осенью 2013 года было подписано распоряжение президента РФ о начале разработки проекта создания и производства автомобилей класса люкс на базе "Единой модульной платформы". С мая 2021 г. автомобили Aurus производятся серийно на заводе Aurus в Елабуге (Татарстан).

Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Вложения государства в проект составили 12,4 млрд руб. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).