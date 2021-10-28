"Магнит" откроет 2 тыс. магазинов до конца года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/ Ретейлер "Магнит" планирует открыть в России до конца года 2 тыс. новых магазинов без учета закрытий, обновить - 700 магазинов, говорится в сообщении компании.

"Компания подтверждает свой прогноз по количеству открытий магазинов, программе реноваций и объему капитальных затрат на 2021 год, опубликованный 4 февраля 2021 года. В 2021 году компания планирует открыть около 2 тыс. магазинов (без учета закрытий) разных форматов в рамках программы органического развития и обновить около 700 магазинов", - говорится в сообщении.

Капитальные затраты ожидаются в размере 60-65 млрд рублей, не включая приобретение розничного бизнеса "Дикси". В компании отметили, что по итогам девяти месяцев 2021 года ретейлер открыл 1 684 магазина без учета закрытий.

О компании

Публичное акционерное общество "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей России. На 30 сентября 2021 года сеть ретейлера насчитывала 25,315 тыс. магазинов.

По итогам 2020 года общая выручка компании по МСФО выросла на 13,5% год к году и составила 1,553 трлн рублей. Показатель EBITDA составил 109,4 млрд рублей.