В "Газпроме" заявили, что 89% сотрудников привились от коронавируса

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. В головной компании "Газпрома" и основных дочерних обществах в рамках добровольной вакцинации от коронавируса привито 89,13% сотрудников, говорится в сообщении газового холдинга.

Что известно о российских вакцинах

"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах

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На базе корпоративных медицинских учреждений "Газпрома" обеспечена возможность получения как амбулаторной, так и стационарной помощи, в том числе высокотехнологичной.

"Проводится добровольная вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19: в настоящее время в головной компании и основных производственных дочерних обществах газового бизнеса вакцинировано 89,13% персонала", - отмечается в сообщении.

Для вахтовых работников на производственных площадках, значительно удаленных от социальной инфраструктуры, компания организует медицинские пункты. При необходимости осуществляется доставка в ближайшее специализированное лечебное учреждение, добавили в компании.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 млн 392 тыс. 697 случаев заражения, выздоровели 7 млн 272 тыс. 53 человека, умерли 235 тыс. 57. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.