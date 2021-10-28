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Пандемия COVID-19

Салоны "Билайн" и "Мегафон" в Москве могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

Такие же меры грозят салону оптики "Айкрафт"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Салону оптики "Айкрафт", салонам мобильной связи "Билайн" и "Мегафон" на Новом Арбате грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом журналистам в четверг сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.

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"В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики "Айкрафт", салона мобильной связи "Билайн", "Мегафон" по адресу: ул. Новый Арбат д.13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн [рублей] или приостановление деятельности [на срок] до 90 суток", - сказал Поплавский.

Он отметил, что руководство данных заведений будет приглашено в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.

Поплавский также сообщил, что в ходе рейда в торговом центре "Ереван Плаза" инспекторы ОАТИ нарушений не выявили. "Действующий на территории кинотеатр "Синема стар" и фитнес-клуб "Алекс фитнес" были закрыты, нарушений не выявлено. В магазине "Азбука вкуса" нарушений также не было, посетители и персонал магазина были в средствах индивидуальной защиты", - заключил инспектор.

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. В этот период в столице должны быть закрыты большинство общественных мест, а школы и детские сады уйдут на каникулы (высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно). Эти меры связаны с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

Теги
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