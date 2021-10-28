Партнеры Молдавии заверили, что поддержат ее в условиях газового кризиса

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Внешние партнеры заверили, что окажут Молдавии поддержку в преодолении энергетического кризиса, связанного с поставками газа. Об этом сообщила в четверг на брифинге президент республики Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности, на котором были рассмотрены действия правительственных органов в сложившейся ситуации.

"Я обратилась к внешним партнерам с просьбой оказать помощь нашей стране в преодолении энергетического кризиса, связанного с поставками газа, и получила заверения, что она будет оказана. У меня состоялось несколько телефонных разговоров с заместителем главы кремлевской администрации Дмитрием Козаком по вопросу консультаций с "Газпромом", которые продолжаются в Санкт-Петербурге", - сказала молдавский лидер.