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Энергетический кризис в Европе

Партнеры Молдавии заверили, что поддержат ее в условиях газового кризиса

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Внешние партнеры заверили, что окажут Молдавии поддержку в преодолении энергетического кризиса, связанного с поставками газа. Об этом сообщила в четверг на брифинге президент республики Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности, на котором были рассмотрены действия правительственных органов в сложившейся ситуации.

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"Я обратилась к внешним партнерам с просьбой оказать помощь нашей стране в преодолении энергетического кризиса, связанного с поставками газа, и получила заверения, что она будет оказана. У меня состоялось несколько телефонных разговоров с заместителем главы кремлевской администрации Дмитрием Козаком по вопросу консультаций с "Газпромом", которые продолжаются в Санкт-Петербурге", - сказала молдавский лидер.

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МолдавияСанду, МайяЭнергетический кризис в Европе
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