Плановые ремонты на электросетях минимизируют на период нерабочих дней

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Плановые ремонтные работы в электросетевом комплексе будут минимизированы на период нерабочих дней в России. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак, слова которого передает пресс-служба Минэнерго.

"В период нерабочих дней, объявленных президентом из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, энергетики России будут работать штатно. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в эти дни в повышенную готовность приведены более 11 тыс. бригад, 28 тыс. единиц специальной техники, 6 тыс. источников резервного питания. Особое внимание мы уделяем электроснабжению медицинских учреждений и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, было принято решение минимизировать плановые ремонты в электросетях", - отметил он.

При этом поставки энергоресурсов находятся под контролем ведомства, а основные услуги потребителям будут оказываться онлайн.

"В целом ситуация остается на особом контроле Минэнерго. Министерство в постоянном режиме взаимодействует с региональными властями и компаниями для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации", - добавил Грабчак.