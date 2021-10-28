Михельсон считает, что цена газа может стабилизироваться с II квартала 2022 года

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Цена газа на мировом рынке может стабилизироваться с II квартала 2022 года, но цен 2019 года, вероятно, мы больше не увидим. Такое мнение высказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на сессии в ходе Евразийского экономического форума.

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"Я думаю, в таком волатильном рынке газа долго существовать невозможно. Зима, наверное, будет тяжелая. Но со второго квартала [2022 года] где-то все-таки стабилизируется [цена], резко понизившись. Но те цены, которые были в 2019 году, наверное, мы уже не увидим", - сказал он.

О форуме

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию".

В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.