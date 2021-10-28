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Энергетический кризис в Европе

Франция приняла к сведению решение России увеличить поставки газа в хранилища в Европе

Владимир Путин ранее поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе

ПАРИЖ, 28 октября. /ТАСС/. Франция приняла к сведению поручение президента России Владимира Путина "Газпрому" увеличить поставки газа в хранилища в Европе. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД республики в ходе брифинга.

"Мы приняли к сведению заявления России, которые последовали в условиях сильного мирового спроса на газ", - сказал он.

Ранее в среду российский лидер поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в России увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияЭнергетический кризис в Европе
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