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Власти США ввели санкции против члена парламента Ливана

Также рестрикции введены в отношении двух ливанских предпринимателей

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Власти США вводят санкции в отношении члена парламента Ливана, а также двух ливанских предпринимателей. Об этом сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе американского Минфина.

"Сегодня Минфин <...> добавил в санкционный список двух ливанских бизнесменов и члена парламента", - говорится в сообщении. По мнению Вашингтона, предприниматели Джихад аль-Араб и Дани Хури и депутат Джамиль ас-Сейид своими "действиями способствовали подрыву надлежащего управления и верховенства закона в Ливане".

"[Эти лица] наживались на повсеместной коррупции и непотизме (предоставлении привилегий родственникам и друзьям - прим. ТАСС) в Ливане, обогащаясь за счет ливанского народа и государственных институтов", - утверждается в пресс-релизе.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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