В Свердловской области сформировали пул из семи проектов, стимулирующих развитие региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Свердловской области утвердил в четверг перечень из семи проектов, реализация которых позволит стимулировать социально-экономическое развитие региона, сообщили в областном департаменте информационной политики.

"Регионам поручено сформировать пул из пяти проектов, реализация которых позволит стимулировать социально-экономическое развитие. В Свердловской области по согласованию с правительством России пул проектов расширен с пяти до семи", - цитирует департамент и. о. губернатора Алексея Шмыкова.

Отмечается, что задача по формированию реестра была поставлена на федеральном уровне и нацелена на рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, а также рост доходов населения, численности занятых и объема инвестиций в основной капитал.

В перечень вошли проект создания производственно-логистического комплекса "Смак" по выпуску хлебобулочных изделий, проекты предприятия "Синергия" по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства, по организации производства химпродукции для литейной промышленности компании "Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус", по застройке района "Академический" в Екатеринбурге, развитию особой экономической зоны "Титановая долина", проект "Строительство колесопрокатного стана - 2", проект строительства производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации.