В "Газпроме" назвали утопией "популистские лозунги" об отказе инвестиций в нефть и газ

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Призывы отказываться от инвестиций в нефтегаз являются не более чем утопией. Такое мнение высказал председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, выступая на панельной дискуссии Евразийского экономического форума.

"Цены на голубое топливо бьют рекорды. Ряд экспертов призывают прекратить инвестиции в нефтегазовые проекты, популистские лозунги призывают следовать "зелёной" европейской мечте. По сути, это утопия", - сказал он.

При этом Зубков отметил, что реальность состоит в том, что "в природе наблюдаются аномальные холода", как это было в 2018 и 2020 годах, когда "Газпром" поставлял в сутки более 1,7 млрд куб. м в Европу. По его словам, "только прямые долгосрочные контракты обеспечивают энергетическую безопасность, а также обеспечивают значительные финансовые ресурсы".

"Газпром" обеспечивал всегда и сегодня выполнение всех своих контрактных обязательств", - отметил он. Запасы газа "Газпрома" составляют 35 трлн куб.м., добавил Зубков.

О форуме

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию".

В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.