Введенные в связи с пандемией льготы для бизнеса в Чувашии продлили на 2022 год

ТАСС, 28 октября. Депутаты Государственного совета Чувашии в четверг приняли закон о продлении на 2022 год льгот для бизнеса в сферах, наиболее пострадавших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

Ранее соответствующее предложение внес глава Чувашии Олег Николаев. "На прошедшей внеочередной сессии Госсовета Чувашии одобрен проект закона о продлении на 2022 год преференций и налоговых послаблений субъектам хозяйственной деятельности, субъектам малого и среднего предпринимательства, отдельным сферам, отраслям экономики, наиболее пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

В числе мер поддержки, которые продлеваются на 2022 год, - пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в размере 4% и 10% для налогоплательщиков, включенных в перечень пострадавших отраслей. Кроме того, сохранится действующая в текущем году пониженная налоговая ставка в 1% по налогу на имущество организаций в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которым исчисляется исходя из их кадастровой стоимости.

По информации пресс-службы Государственного совета республики, за продление преференций депутаты проголосовали практически единогласно.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 37 287 случаев коронавируса. Выздоровели 32 574 человека, умерли 2 706 пациентов с подтвержденной инфекцией.