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Энергетический кризис в Европе
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"Газпром экспорт" изучает обращение Польши о снижении цены газа по контракту

Речь идет о заявке PGNiG на снижение цены на газ по Ямальскому контракту
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" получил обращение польской стороны о снижении цены на газ по контракту, изучает его. Об этом сообщили ТАСС в компании.

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"Газпром экспорт" получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его", - отметили в компании.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что подала заявку на снижение цены на газ по заключенному с "Газпромом" Ямальскому контракту. По мнению польской стороны, отправленная заявка может повлечь изменение цены на газ, получаемый PGNiG от "Газпрома", уже с 1 ноября 2021 года.

Польша использует около 20 млрд куб. м газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный Ямальский контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 г. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд куб. м газа в год. Согласно зафиксированному в договоре правилу "бери или плати", республика должна отбирать минимум 8,7 млрд куб. м газа в год.

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