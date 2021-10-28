Южная Осетия увеличила экспорт вина в Россию на 30% в 2021 году

ЦХИНВАЛ, 28 октября. /ТАСС/. Экспорт вина из Южной Осетии в Россию в 2021 году увеличился в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор винодельческого предприятия республики "Винодельня Иронсан" Алексей Цапаев.

"Винодельня Иронсан" - единственное винодельческое предприятие в Южной Осетии, было открыто на базе югоосетинского консервного завода в 2018 году благодаря финансовым вливаниям группы российских инвесторов. Первую партию вина в 32 тыс. бутылок на предприятии выпустили в декабре прошлого года, а в начале февраля текущего года Южная Осетия отправила на экспорт в РФ первую партию вина - 14 тыс. бутылок.

"Наше вино пользуется большим спросом в России, и с каждым разом мы увеличиваем экспортные поставки. В настоящее время мы отгружаем в РФ по 300 тыс. бутылок вина в месяц, за аналогичный период в прошлом году мы отгружали 200-230 тыс. бутылок. В среднем поставки вина в Россию в текущем году возросли на 30%" - сказал Цапаев. Он отметил, что югоосетиское вино представлено во всех крупных городах России, также продукция реализуется в крупных сетевых супермаркетах "Магнит" и "Пятерочка".

По словам главы предприятия, увеличивается не только экспортная партия винодельческой продукции, но и ее ассортимент. "Сегодня предприятие выпускает линейки вина - "Аланский резерв", "Цард", "Старый Цхинвал", "Цхинвалская долина", "Арвы дуар" и "Бурсамдзели". Также, помимо уже традиционных сортов вина "Шираз", "Каберне", "Мерло", "Совиньон", наши вина пополнились сортами - "Саперави", "Ломиаури" и "Мцване", - уточнил Цапаев, отметив, что все они отличаются по своим вкусовым качествам, крепости, "букету" и другим параметрам.

Помимо этого, заметил Цапаев, предприятие выпускает коньяки различной степени выдержки - от 3 до 12 лет, которые также уходят на экспорт в РФ.

Собеседник агентства отметил, что производительность завода, составляет от 15 тыс. до 18 тыс. бутылок в сутки. На первом этапе завод работал на привозном материале, но в течение пяти лет, по словам главы предприятия, полностью перейдет на собственное сырье, в республике для этого высажены десять гектаров виноградников. В планах довести их площади до 300 гектаров. "Если в начале мы в основном работали на привозном сырье, то сегодня 50% - это местный виноград. Помимо сырья из наших виноградников мы принимаем виноград и от местного населения, с различных районов республики", - поясни глава предприятия.

О предприятии

"Винодельня Иронсан" - первое в Южной Осетии предприятие, которое выпускает вино в промышленных масштабах. Проект реализован инвестиционной группой, куда входят компании ООО "Фотисаль", ООО "Руссан" и ООО "ТВК-Кубань".

Ранее в республике работал Цхинвальский винный завод, введенный в эксплуатацию в 1959 году. Он выпускал марочное вино, шампанское, яблочный и сливовый соки, однако в начале 1990-х годов производство на предприятии прекратилось.