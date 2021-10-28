Эксперт: Европу ожидает длительный период нестабильности на фоне энергетического кризиса

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Европейские страны ожидает длительный период нестабильности в связи с ситуацией в газовой отрасли. С такой оценкой выступил в четверг занимающийся вопросами энергетики эксперт итальянской аналитической компании Nomisma Давид Табарелли, выступая в четверг на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Цены говорят о том, что ситуация вышла из-под контроля, рынки находятся в панике, - сказал он. - Сигнал нестабильности появился еще в январе 2021 года с ростом цен на газ. Я считаю, что нас ожидает длительный период сильной нестабильности. Вероятно, цены весной снизятся, но это будет кратковременное снижение. Нам надо привыкнуть к сильной нестабильности".

"Пересмотр долгосрочных контрактов, подобных тем, которые мы предлагаем здесь, в Европе, для возобновляемых источников энергии на энергетических биржах, может стать решением проблемы", - отметил Табарелли.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления. Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.