Ставропольские компании представили химическую продукцию на выставке в Москве

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Три ставропольских предприятия представили свою продукцию на международной выставке химической промышленности и науки "Химия-2021" в Москве. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"В московском "Экспоцентре" открылась 24-я международная выставка химической промышленности и науки "Химия-2021". На вставку приехали и ставропольские предприниматели. На коллективном стенде региона, который организовал экспортный центр краевого фонда поддержки предпринимательства, представлены товары трех ставропольских производителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "ЭлитСервис" представила продукцию Ставропольского завода стабилизаторов полимеров - крупнейшего производителя поливинилхлорид-стабилизаторов в России. Свои товары продемонстрировали предприятия "АриэльКурсив" и "Ставропольская Химическая компания".

"Наращивание экспортного потенциала нашего края - одна из важнейших задач, которую поставил губернатор Владимир Владимиров. В крае реализуются мероприятия, связанные с реализацией национальных проектов в промышленности, в сфере малого и среднего бизнеса. Подобные выставки помогают продвигать ставропольскую продукцию на внешние рынки, находить новых инвесторов", - рассказал министр экономического развития региона Сергей Крынин, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, также ставропольские экспоненты принимают участие в обширной деловой программе выставки: круглых столах, научно-практических конференциях, дискуссиях, сессиях и семинарах, посвященных ряду тем химической отрасли.

В мероприятии принимают участие 215 компаний из 10 стран: Великобритании, Германии, Индии, Канады, Республики Беларусь, России, Турции, Франции, Швейцарии, Японии. Общая площадь экспозиции составляет 13 000 кв. м. Тематика выставки "Химия-2021" охватывает все области химического комплекса.