"Уралкалий" выплатит 2,055 тыс. рублей на акцию дивидендов на погашение долгов "Уралхима"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Совет директоров производителя удобрений "Уралкалий" рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года по привилегированным акциям в размере 2,055 тыс. рублей на акцию, сообщила компания.

Дивиденды по обыкновенным акциям рекомендовано не выплачивать. Реестр лиц для выплаты дивидендов определяется на 12 декабря.

Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия" в заочной форме состоится 1 декабря, лица с правом на участие в него должны быть определены по состоянию на 7 ноября.

"Уралхим" планирует направить полученные средства на досрочное снижение своей долговой нагрузки перед российскими кредиторами", - говорится в сообщении компании.

Уставный капитал "Уралкалия" состоит из приобретенных акционерами 1 268 585 999 обыкновенных акций и 30 000 000 привилегированных акций (размещенные акции). Доля "Уралхима" Дмитрия Мазепина в уставном капитале "Уралкалия" составляет 81,4748%, "Уралкалий-инвест", 100-процентная дочка "Уралкалия", является держателем 18,53% уставного капитала компании.

Ранее директор по экономике и финансам "Уралхима" Игорь Буланцев говорил журналистам, что показатель долг/EBITDA "Уралхима" с учетом "Уралкалия" к концу 2021 года должен снизиться до 3,2х с более 5х на конец 2020 года. Чистый консолидированный долг на конец первого полугодия составил $10,7 млрд, за второе полугодие он снизится примерно на $700 млн и составит менее $10 млрд, рассчитывает финдиректор.