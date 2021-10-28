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Энергетический кризис в Европе

"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку Молдавии 0,5 млн куб. м газа

Молдавские власти ранее обратились к украинским с просьбой поставить республике около 15 млн куб. м газа
© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" выиграла тендер на поставку молдавской государственной компании Energocom 0,5 млн куб. м газа.

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"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа молдавской госкомпании Energocom. Объем 500 тыс. куб. м. Период поставки 29 октября", - цитирует сообщение пресс-службы компании в четверг РБК-Украина.

Ранее стало известно о том, что молдавские власти обратились к украинским с просьбой поставить республике около 15 млн куб. м газа. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал это формой "аварийной помощи". Он также заявил, что это критически важно для Кишинева во время переговоров с Москвой о заключении нового контракта на поставку газа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 22 октября о готовности передать в пользование Молдавии, которая после окончания действия контракта с "Газпромом" испытывает дефицит газа, необходимый объем топлива с его последующим возвратом.

Ранее Москва предложила справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, однако Кишинев настаивает на снижении цены в два раза ниже рыночной.

Теги
УкраинаМолдавияЭнергетический кризис в Европе
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