"Нафтогаз Украины" выиграл тендер на поставку Молдавии 0,5 млн куб. м газа

как в Молдавии пытаются вывести переговоры о цене за коммерческие рамки

Газовый тупик: как в Молдавии пытаются вывести переговоры о цене за коммерческие рамки

"Нафтогаз" выиграл тендер на поставку газа молдавской госкомпании Energocom. Объем 500 тыс. куб. м. Период поставки 29 октября", - цитирует сообщение пресс-службы компании в четверг РБК-Украина.

Ранее стало известно о том, что молдавские власти обратились к украинским с просьбой поставить республике около 15 млн куб. м газа. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал это формой "аварийной помощи". Он также заявил, что это критически важно для Кишинева во время переговоров с Москвой о заключении нового контракта на поставку газа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 22 октября о готовности передать в пользование Молдавии, которая после окончания действия контракта с "Газпромом" испытывает дефицит газа, необходимый объем топлива с его последующим возвратом.

Ранее Москва предложила справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, однако Кишинев настаивает на снижении цены в два раза ниже рыночной.