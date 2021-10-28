Крупнейший акционер Glencore предупредил о ценовых шоках из-за призывов экоактивистов

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Энергокризисы в Европе и по всему миру вызваны неверным планированием, которое опиралось лишь на призывы экоактивистов отказаться от ископаемых видов энергии. Ценовые шоки могут повториться и в будущем при сохранении такого подхода. Такое мнение высказал бывший глава трейдера Glencore и его крупнейший акционер Айван Глайзенберг, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Глайзенберг напомнил в своем выступлении, что более 80% мировой потребности в энергии обеспечивается за счет ископаемых источников, и только 6% за счет возобновляемых. "И когда нас призывают отказаться от углеродных источников энергии, основываясь только на целях, которые устанавливаются экоактивистами... Как верно сказал Игорь [Сечин], цели устанавливают активисты, в этом нет никакого планирования", - сказал он.

"Очень просто сказать: давайте не использовать уголь. Да, мы можем его больше не добывать. Но что тогда произойдет? Цены на уголь подскочат на трехзначное число. Все из-за неправильного планирования, потому что никто не позаботился о том, чем закрыть оставшиеся потребности", - отметил Глайзенберг.

"Если мы входим в процесс энергоперехода, то мы должны четко понимать, как мы будем проходить путь от использования одного вида энергии до отказа от него. Мы не можем отталкиваться только от призывов активистов. Нельзя сначала отказаться от угля, а потом начать искать решение, а что же делать без него? Это не Гугл", - рассуждал он.

По мнению Глайзенберга, в ближайшие годы стоит ожидать роста спроса на такие металлы, как медь, никель и кобальт, что также будет сказываться на ценах на эти металлы.