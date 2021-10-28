Торгпред США заявила о необходимости снижения градуса в отношениях с Китаем

ТАСС, 28 октября. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что ее взаимодействие с КНР было направлено на снижение градуса напряженности в отношениях, которые опасно приблизились к перегреву. Такое заявление было сделано на конференции, проходившей в четверг в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters.

В ходе своей речи Тай сравнила отношения США и Китая в нынешней точке развития с "кучей сухого трута" и добавила, что недоразумение "может вызвать просто гигантский пожар с действительно очень серьезными последствиями".

9 октября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с Кэтрин Тай вопросы китайско-американских торговых отношений, а также реализацию торговой сделки. Как сообщило Центральное телевидение Китая, китайская сторона также подняла вопрос об отмене повышенных таможенных пошлин и санкций и разъяснила свою позицию в отношении модели экономического развития и производственной политики КНР.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов. 15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции в течение первого и второго года действия соглашения на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.