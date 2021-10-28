"Тинькофф инвестиции" изучают возможности реализации проектов в сфере цифровых активов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Брокер "Тинькофф инвестиции" потенциально рассматривает проекты в сфере криптоактивов, однако пока конкретные идеи обсуждать рано. Об этом ТАСС рассказал директор "Тинькофф инвестиций" Дмитрий Панченко.

"Существуют разные подходы, но это сложно обсуждать, законодательно брокеры предлагать данную услугу не могут. Рынок находится в стадии research and development (исследования и разработки) по кругу инструментов, каких-то новых идей бизнеса. Мы смотрим, что есть в мире, на то, что происходит в Robinhood, Revolut, PayPall. Мы видим эту эволюцию, но в России этого пока не происходит", - рассказал он.

По независимым оценкам, объем активов россиян на криптобиржах превышает $15 млрд, добавил директор "Тинькофф инвестиций", выступая на Уральской конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

"Эту услугу так или иначе люди получают, и получают за пределами страны. Потенциально было бы правильно эту услугу проводить в российском поле. Пока законодательно это невозможно, но тему необходимо проговаривать и более глубоко ее изучать" - пояснил Панченко.

Топ-менеджер добавил, что в интересах брокеров, чтобы криптовалюта стала доступна инвесторам наряду с акциями, облигациями и другими инвестиционными инструментами в качестве объекта инвестиций.

"Мы видим спрос именно в инвестиционных целях - не в целях использования в качестве платежного средства или средства для транспортировки активов, а именно как инвестиционного инструмента для вложений и потенциального получения прибыли, - подытожил он.