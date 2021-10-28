На Кубани расширят меры государственной поддержки виноградарей и виноделов

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг приняли в первом чтении поправки в краевой закон, позволяющие расширить перечень мер господдержки для виноградарей и виноделов.

"Сегодняшние изменения в законодательстве не могут не радовать, серьезные намерения по поддержке отрасли демонстрируют сейчас власти всех уровней. Что касается Кубани, то у нее уже есть наработанный опыт по развитию виноградарства и виноделия, регион обладает и большим количеством пригодных для закладки плантаций сельскохозяйственных земель. Отмечу также устойчивый спрос на наши вина, причем, не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Мы видим, как благодаря оказываемым мерам господдержки увеличивается производство, закладываются новые виноградники, растет количество ягоды на прилавках, объем выпускаемой винодельческой продукции", - прокомментировал председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко.

Краевой закон приводят в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим производство и оборот алкогольной продукции. В РФ предусмотрено создание федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов, создается система дегустационных комиссий, состоящая из центральной дегустационной комиссии и дегустационных комиссий виноградо-винодельческих советов и комитетов.

Виноградари в Краснодарском крае собрали в 2021 году 180 тыс. тонн винограда, что на 7% меньше урожая прошлого года. К потерям привели летние подтопления в регионе.

Общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в России. Основные товарные виноградники расположены в следующих муниципальных образованиях: Темрюкский район - 19 тыс. га, город-курорт Анапа - 4 тыс. га, Новороссийск - 1,7 тыс. га, Крымский район - 1,3 тыс. га, город-курорт Геленджик - 0,3 тыс. га. В крае работают 86 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран.