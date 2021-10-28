В ФРГ назвали "сигналом разрядки" поручение Путина об увеличении закачки газа в хранилища

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направляет "сигнал разрядки" в ситуации с высокими ценами на газ своим поручением "Газпрому" увеличить поставки голубого топлива в хранилища компании в Европе, но тем самым энергетический кризис еще не преодолен. Об этом в четверг написала газета Handelsblatt со ссылкой на экспертов в отрасли.

Как заявил изданию глава торгующей газом компании MET Germany Йорг Зельбах-Рёнтген, намерение России поставлять больше газа в Европу "еще не является фундаментальным изменением тенденции или улучшением ситуации". "Волатильность [на рынке] сохраняется на высоком уровне", - отметил он. По его мнению, пока неизвестно, какими будут зарезервированные дополнительные мощности при поставках голубого топлива. "Быстрый ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2" имел бы совершенно другой вес", - особо подчеркнул Зельбах-Рёнтген.

Глава отдела рыночного анализа концерна Uniper Грегор Пет заявил, что российская сторона уже неоднократно сигнализировала о том, что решит проблему низкой заполненности собственных хранилищ в начале ноября. "Это [увеличение закачки газа в Европе] может способствовать в определенной степени разрядке напряженности. Но нужно учитывать, что "Газпром" будет придавать больше значения снабжению собственных клиентов в России, нежели поставкам дополнительных объемов газа на европейский рынок", - считает Пет.

Эксперт считает, что ситуация на рынке в Европе, скорее всего, останется сложной, поскольку "Газпром" "в этом году поставляет больше, нежели в предыдущие годы, газа в Турцию". К тому же, по словам эксперта, Россия снабжает Китай по новому трубопроводу "Сила Сибири". "Китайцы платят высокие цены, потому что они делают все для того, чтобы обеспечить снабжение [собственной] экономики", - заметил Пет.

В среду Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе. По мнению президента, "это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства ("Газпрома"), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом". Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что "Газпром" выполнит это поручение.