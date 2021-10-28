Чижов заявил, что Россия готова к диалогу с ЕС по углеродному налогу

ВЕРОНА /Италия/, 28 октября. /ТАСС/. Россия готова вести диалог с ЕС по углеродному налогу и уже провела первые встречи. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на сессии "Деятельность дипломатии в современном международном контексте" на Евразийском экономическом форуме.

"Этот тот редкий случай, когда Еврокомиссия предлагает нам диалог. Мы к этому готовы, и первые встречи уже состоялись", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом дипломат обратил внимание на то, что в этот корректирующий механизм уже закладывается фискальная функция. "То есть деньги, которые ЕС будет получать с других от этого налога, пойдут на удовлетворение потребностей самого ЕС. А это, с точки зрения ВТО, спорно", - добавил Чижов.

Трансграничное углеродное регулирование ЕС (Carbon Border Adjustment Мechanism) распространяется на электроэнергетику, производство железа и стали, алюминия, цемента и удобрений. Налог вводится в 2023 году, но до 2025 года включительно взиматься не будет, а будет собираться информация об объемах выбросов парниковых газов при производстве импортируемой продукции. Недавно Евросоюз озвучил планы о введении углеродного налога не ранее 2026 года, включив туда поставки металлопродукции, цемента и удобрений. В настоящее время ЕС не включал в периметр действия углеродного налога поставки природного газа.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран.