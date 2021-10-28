Эксперты обнаружили свыше 150 мошеннических приложений для СМС-сервисов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Эксперты компании Avast выявили более 150 мошеннических приложений, созданных для подписки пользователей на премиум-сервисы СМС. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в четверг.

"Компания Avast обнаружила более 150 мошеннических приложений, которые распространялись в рамках кампании, получившей название UltimaSMS. Установка этих приложений может стоить жертвам более трех тысяч рублей в месяц, в зависимости от местоположения и мобильного оператора. При этом возврат утраченных средств невозможен. На прошлой неделе более 80 таких приложений были все еще доступны для скачивания в Google Play", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что после сообщения о таких приложениях службе безопасности Google, 80 из 150 приложений были удалены. При этом оставшиеся 70 приложений некоторое время назад можно было скачать в официальном магазине.

Согласно анализу от компании Sensor Tower, занимающейся маркетингом и аналитикой мобильных приложений, данные приложения продвигались с помощью рекламы в TikTok и Instagram. Больше всего от них пострадали пользователи из стран Ближнего Востока, Польши и США. Российские пользователи скачали такие приложения 27 тыс. раз.

"Устройство и функционал этих приложений практически идентичны, и это наталкивает нас на мысль о том, что их, скорее всего, создал один человек или группа людей. Можно сказать что злоумышленник или группа хакеров, стоящие за кампанией UltimaSMS, достаточно жадные: об этом говорит обилие рекламы этих приложений в TikTok, Instagram и Facebook. В частности из-за этого кампания стала настолько масштабной и затронула такое огромное количество пользователей", - отметил исследователь угроз Avast Якуб Вавра.

Уточняется, что мошеннические приложения проверяют местоположение устройства пользователя, IMEI и номер телефона для определения языка контента. Открыв приложение, пользователь должен ввести номер телефона для доступа к функциям. Таким образом пользователь получает подписку на премиум-сервис СМС. Однако после ввода данных обещанные функции так и остаются недоступны, на экране устройства появляются дополнительные опции подписки на премиум СМС или приложение просто перестает работать.

Эксперт Avast рекомендует пользователям обратиться к мобильному оператору для отключения услуги, а также читать отзывы перед скачиванием.