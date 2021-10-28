Акции Facebook растут на 3% на фоне объявления о переименовании

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Акции компании Facebook, которая теперь будет носить название Meta, растут почти на 3% на фоне объявления о переименовании компании. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-йоркской фондовой бирже в четверг.

Во время презентации Марка Цукерберга на ежегодной конференции, продолжавшейся более часа, стоимость акций менялась разнонаправленно, хотя в целом демонстрировала тенденцию к росту. Резкий взлет последовал за объявлением о переименовании, которое Цукерберг отложил под самый конец своего выступления. Сейчас цена акций выросла на 2,75% к уровню открытия ($8,6).