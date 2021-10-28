Власти Карелии ожидают рост налоговых отчислений от субъектов МСП до 3,44 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Карелии прогнозирует рост налоговых отчислений от субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2021 года до уровня 3,44 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Олег Ермолаев.

"На сегодняшний день за девять месяцев [налоговые] отчисления [субъектов МСП] составили 2,676 млрд рублей, и мы уже за девять месяцев превысили годовой показатель 2019 года. Прогноз по этому году - это сумма 3,44 млрд рублей", - сказал он во время своего доклада на заседании правительства Карелии.

По данным регионального Минэкономразвития, объемы налоговых отчислений субъектов малого и среднего бизнеса в Карелии растут в течение последних лет. В 2019 году предприятия заплатили 2,61 млрд рублей в виде налогов, а в 2020 - 2,75 млрд рублей. В республике также отмечается рост занятых в сфере малого среднего бизнеса с 84,7 тыс. человек в 2019 году до 89,3 тыс. человек к сегодняшнему дню, более 10 тыс. человек стали самозанятыми.

"У нас позитивная динамика по инвестициям в основной капитал. В январе-июне 2021 года мы выросли на 32% к аналогичному периоду прошлого года, и также более высокие темпы показывают субъекты МСП. Их инвестиции превысили 6 млрд рублей, и они сегодня формируют порядка 27-28% всего показателя", - добавил Ермолаев.