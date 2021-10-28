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Название приложений компании Facebook останутся прежними

По словам главы компании Марка Цукерберга, миссия Facebook после переименования также не изменится

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Компания Facebook, переименованная в Meta, не будет менять названия принадлежащих ей приложений - соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Об этом заявил в четверг основатель компании Facebook (теперь Meta) Марк Цукерберг на ежегодной конференции компании в онлайн-режиме.

"Наша миссия остается прежней - объединять людей. Наши приложения и их бренды не меняются. Мы также остается компанией, которая создает технологии, исходя из потребностей людей. Но все наши продукты, в том числе, приложения, теперь объединены общим видением - воплощать в жизнь метавселенную. И теперь у нас есть название, которое отражает масштабы того, что мы делаем", - добавил он.

Ранее Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook в Meta.

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