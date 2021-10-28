Bosch в 2022 году инвестирует €400 млн в производство микросхем

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Германский концерн Bosch на фоне глобальных проблем с поставками полупроводников намерен в следующем году инвестировать порядка €400 млн в производство микросхем. Об этом в четверг заявил председатель правления Bosch Фолькмар Деннер в беседе с главным редактором газеты Handelsblatt Себастьяном Маттесом.

"В следующем году мы инвестируем дополнительно €400 млн в производство микросхем", - отметил Деннер. В июне Bosch ввел в эксплуатацию свой новый завод по производству полупроводников в Дрездене. Изготовление полупроводников в Дрездене стоимостью более €1 млрд - это самая дорогостоящая инвестиция в истории компании. "Мы вкладываем большие средства в полупроводниковые технологии, поскольку, с нашей точки зрения, это, безусловно, важная область с большими возможностями роста, которая останется таковой и в будущем", - подытожил председатель правления Bosch.

Ранее президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст выразил мнение, что нехватка микросхем будет ощущаться в мире еще два года. Как он сказал британской вещательной корпорации Би-би-си, пройдет пара лет, прежде чем появится достаточно дополнительных мощностей для производства чипов. Глобальный дефицит микросхем, который имеется в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили.

Мировые проблемы с поставками микросхем вынудили и других автогигантов приостановить производство на несколько недель и перевести сотрудников на сокращенный рабочий день. В конце апреля германский автоконцерн Daimler сообщал о переводе 18,5 тыс. работников двух своих предприятий на неполный рабочий день в связи с перебоями в поставках по всему миру важных электронных компонентов, в том числе микросхем. Изменения рабочего графика коснулись большей части персонала заводов Mercedes-Benz в Раштатте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) и Бремене.