Downdetector сообщает о сбоях в работе YouTube по всему миру

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube отмечают в четверг пользователи из разных стран. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии.

Пользователи YouTube в России, сообщившие о неполадках, в 52% случаев отмечают проблемы с сайтом, 29% испытывают трудности с просмотром видео, еще у 19% возникли сложности при входе в аккаунт.