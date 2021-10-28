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Downdetector сообщает о сбоях в работе YouTube по всему миру

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Неполадки в работе онлайн-видеохостинга YouTube отмечают в четверг пользователи из разных стран. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США, Канады, Великобритании, Франции и Японии.

Пользователи YouTube в России, сообщившие о неполадках, в 52% случаев отмечают проблемы с сайтом, 29% испытывают трудности с просмотром видео, еще у 19% возникли сложности при входе в аккаунт.

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