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ЦИАН назвал цену акций при проведении IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

Cервис намерен разместить 18 213 400 акций в диапазоне от $13,5 до $16

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Российский портал по поиску недвижимости ЦИАН уточнил в четверг детали первичного публичного предложения (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Обновленная заявка опубликована на сайте федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

ЦИАН подал первоначальную заявку на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) 14 октября. В обновленной версии указывается количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон: 18 213 400 акций в диапазоне от $13,5 до $16 за одну акцию. Андеррайтеры IPO - организаторы размещения - получат 30-дневный опцион на покупку до 2 732 010 дополнительных акций.

Организаторами IPO выступили компания "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, банки "Ренессанс капитал", "Тинькофф", BofA Securities, Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Morgan Stanley.

ЦИАН - один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости в России.

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