КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украина предоставила в долг Молдавии 15 млн куб. м газа для стабилизации давления в молдавской газотранспортной системе на время организации страной дополнительных закупок голубого топлива. Об этом сообщил в четверг глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

В четверг в "Нафтогазе" сообщили , что компания выиграла тендер на поставку молдавской государственной компании Energocom 0,5 млн кубометров газа. В то же время, Агентство публичной собственности правительства Молдавии сообщило в четверг, что "Нафтогаз" победил в четвертом раунде тендера компании Energocom на закупку 1,5 млн кубометров газа.

"Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правительства, Оператор ГТС Украины предоставил экстренную помощь Молдавии в объеме 15 млн куб. м с целью стабилизации давления в ГТС Молдавии на время организации дополнительных закупок газа молдавскими коллегами", - написал он в Facebook . По словам Макогона, "именно так поступают друзья и партнеры".

Как сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, пробные закупки у альтернативных "Газпрому" поставщиков из Польши, Голландии, Украины и других стран позволят сбалансировать падающее давление в молдавской газотранспортной сети в связи с сокращением поставок от российской компании. Стоимость контрактов не разглашается, однако премьер указала, что газ приобретается по рыночным ценам.

Ранее также стало известно о том, что молдавские власти обратились к украинским с просьбой поставить республике около 15 млн кубометров газа. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал это формой "аварийной помощи".

Переговоры с "Газпромом"

Переговоры Молдавии о долгосрочном контракте с "Газпромом" продолжаются. Российский газовый холдинг просит республику погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагаются варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25%-ную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце Молдавия импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до $200-$300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.