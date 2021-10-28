В США заявили, что будут добиваться от стран G20 отказа от поддержки угольной энергетики

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены призывать партнеров по Группе двадцати (G20) на саммите в Риме к отказу от поддержки угольной энергетики. Об этом сообщил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"К примеру, G7 объявила [ранее] о приверженности тому, чтобы положить конец финансированию в других странах [добычи] угля. И наша цель заключается в том, чтобы добиться соглашения G20 на этот счет, что было бы весьма существенным [достижением]", - заявил советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, который отправился в Рим на заседание "двадцатки".

В связи с этим Салливану напомнили, что Китай ранее огласил свои решения на этот счет и, по сути, отказался поддержать подобные планы. Однако помощник Байдена фактически отверг такую постановку вопроса. "Посмотрим, возможно это или нет", - сказал Салливан. "В конце концов, одно дело - заявить об этом в речи, а другое - подписать коммюнике от имени своей страны. Мы хотим, чтобы именно это произошло в Риме", - отметил сотрудник Белого дома.

В июне лидеры Группы семи на саммите в Великобритании достигли договоренности о поэтапном отказе от угольной энергетики и прекращении ее финансирования. Они подписали декларацию о сокращении углеродных выбросов до нуля не позднее 2050 года, чтобы не допустить глобального потепления на более чем полтора градуса.