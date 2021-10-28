В Ингушетии к 2023 году появится первая электроподстанция для промышленных предприятий

МАГАС, 28 октября. /ТАСС/. Первую электроподстанцию высокого класса напряжения для питания промышленных предприятий построят в Ингушетии к 2023 году, она сможет обеспечивать электричеством крупные предприятия региона, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее правкомиссия по региональному развитию одобрила Ингушетии инфраструктурный кредит на 500 млн рублей для строительства электроподстанции агропромышленного технопарка "Сунжа".

"На строительство подстанции "Тихая" необходима сумма в 481 млн рублей. Полная стоимость инвестиционного проекта, инициатором которого является "Агрокомбинат Сунжа", составляет 6,3 млрд рублей, в том числе стоимость инфраструктуры - 1,1 млрд рублей. Срок реализации проекта - окончания строительства планируется в конце 2022 года. Запустить подстанцию, которая станет первой электроподстанцией высокого класса напряжения, необходимо до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в перспективе "Тихая" сможет обеспечивать электричеством не только теплицы агрокомплекса "Сунжа", но также завод по производство отопительных радиаторов "АТМ", крупнейший в регионе "Сад-гигант Ингушетия", а также часть населения города Карабулака и сельского поселения Яндаре.

"Суммарная мощность подстанции будет составлять 126 МВт, это позволит не только обеспечить население бесперебойным электроснабжением, но также и запитать в достаточной мере крупные предприятия. Также в регионе ведется активная работа по реанимации простаивающих предприятий, реализуются новые инвестпроекты. И потребность в электроэнергии будет расти каждый месяц", - добавили в пресс-службе.

Весной 2019 года в Ингушетии была запущена первая очередь самого крупного в регионе агрокомплекса "Сунжа" по производству овощей закрытого грунта на площади 10 га. В мае того же года был собран первый урожай томатов объемом более 200 кг. Также планируется запустить еще две очереди агрокомплекса - площадью 20 га и 40 га.