Убытки нефтегазовой компании Pemex в 2021 году сократились на 83,4%

МЕХИКО, 28 октября. /ТАСС/. Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex с января по сентябрь потеряла 100,2 млрд песо ($4,93 млрд), на 83,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщил в четверг телеканал Televisa со ссылкой на финансового директора организации Альберто Веласкеса. В 2020 году за тот же период убытки предприятия составили 605,1 млрд песо ($29,8 млрд).

Pemex на протяжении трех кварталов текущего года увеличивала добычу нефти, доведя ее до 1,73 млн баррелей в сутки, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Объем экспорта в денежном выражении вырос на 58%, до 512,3 млрд песо ($25,2 млрд), а продажи на внутреннем рынке - на 41,6%, до 533,8 млрд песо ($26,29 млрд).

В прошлом году Pemex потеряла более $21,4 млрд, по сравнению с 2019 годом ее чистый убыток вырос на 38%. В феврале глава компании Октавио Оропеса заявил, что в 2020 году предприятие столкнулось с худшим кризисом в своей истории, вызванным пандемией коронавируса и падением мировых цен на нефть. При этом он отметил, что Pemex смогла продолжить работу и осталась основным налогоплательщиком в Мексике.